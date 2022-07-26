Adana'da çalılıkta çıkan yangın ormana sıçramadan kontrol altına alındı - Son Dakika
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Adana'da çalılıkta çıkan yangın ormana sıçramadan kontrol altına alındı

26.07.2022 18:32
Adana'da çalılıkta çıkan yangın ormana sıçramadan kontrol altına alındı

Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde çalılıkta çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle ormanlık alana sıçramadan kontrol altına alındı.

Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde çalılıkta çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle ormanlık alana sıçramadan kontrol altına alındı.

Kabasakal Mahallesi'nde ormanlık alan yakınındaki çalılıkta, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 2 helikopter, arazöz ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangın, havadan ve karadan müdahaleyle ormanlık alana sıçramadan kontrol altına alındı.

Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

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Kaynak: AA

Çukurova, Adana, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Adana'da çalılıkta çıkan yangın ormana sıçramadan kontrol altına alındı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Adana'da çalılıkta çıkan yangın ormana sıçramadan kontrol altına alındı - Son Dakika
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