Adana'da çalılıkta çıkan yangın ormana sıçramadan kontrol altına alındı

Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde çalılıkta çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle ormanlık alana sıçramadan kontrol altına alındı.
Kabasakal Mahallesi'nde ormanlık alan yakınındaki çalılıkta, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 2 helikopter, arazöz ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yangın, havadan ve karadan müdahaleyle ormanlık alana sıçramadan kontrol altına alındı.
Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.
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