Çalınan 2 kargo minibüsü terk edilmiş halde bulundu - Son Dakika
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Çalınan 2 kargo minibüsü terk edilmiş halde bulundu

14.06.2022 10:58

Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde kargo firmasından çalınan 2 minibüs, terk edilmiş halde bulundu.

Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde kargo firmasından çalınan 2 minibüs, terk edilmiş halde bulundu.

Toros Mahallesi'ndeki iş yerine giden kargo firması çalışanları, kapının açık olduğunu, kamera kayıt cihazı ile 2 dağıtım minibüsünün yerinde olmadığını, çelik kasanın ise açılmaya çalışıldığını fark etti.

Çalışanların ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Polis, yaptığı araştırma sonucu çalınan 2 minibüsü Yurt Mahallesi'nde terk edilmiş halde buldu.

Şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Çalınan 2 kargo minibüsü terk edilmiş halde bulundu
Çalınan 2 kargo minibüsü terk edilmiş halde bulundu
Çalınan 2 kargo minibüsü terk edilmiş halde bulundu
Çalınan 2 kargo minibüsü terk edilmiş halde bulundu
Çalınan 2 kargo minibüsü terk edilmiş halde bulundu

YORUMLAR
500
Çıplak halde ölüme terk edildiler Çıplak halde ölüme terk edildiler Boş araziye terk edilen minibüs alev alev yandı Boş araziye terk edilen minibüs alev alev yandı
Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çalınan 2 kargo minibüsü terk edilmiş halde bulundu - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Çalınan 2 kargo minibüsü terk edilmiş halde bulundu - Son Dakika
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