Toros Mahallesi'ndeki iş yerine giden kargo firması çalışanları, kapının açık olduğunu, kamera kayıt cihazı ile 2 dağıtım minibüsünün yerinde olmadığını, çelik kasanın ise açılmaya çalışıldığını fark etti.

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Çalınan 2 kargo minibüsü terk edilmiş halde bulundu - Son Dakika

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