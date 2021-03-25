Adana'da çalınan Zübeyde Hanım büstünün yerine yenisi yerleştirildi - Son Dakika

Adana'da, çalınan Zübeyde Hanım büstünün yerine Çukurova Belediyesince yenisi konuldu.

Belediyenin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Zübeyde Hanım Kadın Sohbet ve Dayanışma Evi önünde yer alan Zübeyde Hanım büstünün kimliği belirsiz kişilerce çalındığı belirtildi.

Çalınan büstün yerine yenisinin yerleştirildiği bildirilen paylaşımda, "Zübeyde annemizi saygı ve rahmetle anıyoruz. Zübeyde annemizin hatıralarını ve Ata'mızın ilkelerini ilelebet yaşatacağız." ifadesine yer verildi.