Adana'da çalıntı motosikletle uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 2 zanlı yakalandı - Son Dakika

Adana'da çalıntı motosikletle uyuşturucu ticareti yaptıkları iddia edilen 2 şüpheli gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Ceyhan ilçesi Mercimekli Mahallesi'nde motosikletle 2 şüphelinin uyuşturucu sattığı ihbarını alan jandarma ekipleri çalışma başlattı.
Bölgeye giden ekipler, kendilerini görünce motosikletle kaçan E.K. ve M.G'yi kovalamaca sonucu yakaladı.
Şüphelilerin kaçarken yola attığı poşette 52 gram kubar esrar bulundu.
Jandarmada işlemleri süren zanlıların kullandığı motosikletin de çalıntı olduğu tespit edildi.
Kaynak: AA
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