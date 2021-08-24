Adana'da çalıntı otomobille durdurulan şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika

Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde çalıntı otomobille durdurulan şüpheli gözaltına alındı.
Adanan Menderes Bulvarı'nda, devriye görevi yapan polis ekipleri, Plaka Tanıma Sistemi'nde (PTS) İmamoğlu ilçesinden çalıntı kaydı olduğu tespit edilen 80 AAS 915 otomobili takibe aldı.
M.M. idaresindeki otomobil polis ekiplerince durduruldu.
Gözaltına alınan sürücü işlemleri için emniyete götürüldü.
Kaynak: AA
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