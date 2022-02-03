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Adana'da çalıntı ve hacizli araçları parçalayıp satan zanlı yakalandı - Son Dakika

Adana'da çalıntı ve hacizli araçları parçalayıp satan zanlı yakalandı

03.02.2022 09:45
Adana'da çalıntı ve hacizli araçları parçalayıp satan zanlı yakalandı

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde bir depoda çalıntı ve hacizli araçları parçalayarak sattığı iddiasıyla yakalanan şüpheli, ev hapsi tedbiriyle salıverildi.

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde bir depoda çalıntı ve hacizli araçları parçalayarak sattığı iddiasıyla yakalanan şüpheli, ev hapsi tedbiriyle salıverildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Oto Hırsızlık Büro ekipleri, Yeşiloba Mahallesi Yeni Metal Sanayi Sitesi'ndeki bir depoda, çalıntı ve hacizli araçların parçalanarak satıldığı bilgisine ulaştı.

Ekipler, adrese düzenledikleri operasyonda, depo sahibi İsmail Ü'yü (42) yakaladı.

Adreste, 5'i parçalanmış 17 araç ele geçirildi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, nöbetçi hakimlikçe ev hapsi tedbiriyle serbest bırakıldı.

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Emniyet Müdürlüğü, Tragger, Seyhan, Adana, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Adana'da çalıntı ve hacizli araçları parçalayıp satan zanlı yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Adana'da çalıntı ve hacizli araçları parçalayıp satan zanlı yakalandı - Son Dakika
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