Cami bahçesine saklanmaya çalışan kapkaç zanlısı tutuklandı - Son Dakika

Cami bahçesine saklanmaya çalışan kapkaç zanlısı tutuklandı

Adana'da, bir gencin cep telefonunu kapkaç yöntemiyle çaldıktan sonra cami bahçesinde yakalanan şüpheli, tutuklandı.

Adana'da, bir gencin cep telefonunu kapkaç yöntemiyle çaldıktan sonra cami bahçesinde yakalanan şüpheli, tutuklandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerinin, merkez Yüreğir ilçesinde Berat E'nin cep telefonunu kapkaç yöntemiyle çaldıktan sonra cami bahçesinde yakaladığı Uğur T'nin (20) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adana Adli Tıp Birimindeki sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen Uğur T, savcılık sorgusu çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kozan Caddesi'nde, banka şubesine giren annesini otomobilde bekleyen Berat E'nin elindeki cep telefonu, yanına yaklaşan bir kişi tarafından kapkaç yöntemiyle çalınmıştı.

İhbar üzerine çalışma başlatan polis, Uğur T. olduğunu belirlediği şüpheliyi yaklaşık bir kilometre mesafedeki caminin bahçesinde çalıların arasında saklanırken yakalamış, bulunan cep telefonu sahibine teslim edilmişti.

Cami bahçesine saklanmaya çalışan kapkaç zanlısı tutuklandı
Cami bahçesine saklanmaya çalışan kapkaç zanlısı tutuklandı
Cami bahçesine saklanmaya çalışan kapkaç zanlısı tutuklandı
Cami bahçesine saklanmaya çalışan kapkaç zanlısı tutuklandı

Asayiş Şube Müdürlüğü, Dolandırıcılık, Cep Telefonu, Adana, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.09.2020 09:55 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Cami bahçesine saklanmaya çalışan kapkaç zanlısı tutuklandı - Son Dakika

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