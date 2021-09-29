Adana'da camiden ayakkabı hırsızlığı güvenlik kamerasına yansıdı - Son Dakika

Adana'da şüphelinin caminin dolabından ayakkabı çalma anı caminin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Seyhan ilçesi Yeşilyurt mahallesi Vahittin Bozkurt Camisi'ne namaz kılmak için gelen vatandaş, çıkışta dolaba koyduğu ayakkabısını bulamayınca durumu cami imamına bildirdi.

Caminin güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen imam Davut Karaağaç, bir şüphelinin terlikle camiye geldiği ve namaz kılmak için saf tutmasının ardından vatandaşın ayakkabısını cami dolabından alarak uzaklaştığını gördü.

İmam Karaağaç, AA muhabirine, akşam namazının ardından bir vatandaşın ayakkabısının yerinde olmadığını gördüğünü ve durumu kendisine ilettiğini belirterek, kamera kayıtlarını incelediklerinde ayakkabının çalındığını gördüklerini kaydetti.

Polis, şüpheliyi bulmak için çalışma başlattı.