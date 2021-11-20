Adana'da çamurcun ve sakarmeke avlayan kişiye 12 bin lira ceza verildi - Son Dakika

Adana'da yasa dışı avcılık yaptığı belirlenen kişiye 12 bin 360 lira ceza uygulandı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ile jandarma ekipleri, yasa dışı avcılığa karşı koruma ve kontrol çalışmaları gerçekleştirdi.

Kontrolde, süresi dışında, yasak şekilde ve belgesiz halde avlanan bir kişi tespit edildi.

Yasa dışı 9 çamurcun ve 3 sakarmeke avladığı belirlenen kişiye 12 bin 360 lira ceza verildi.