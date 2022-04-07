Adana'da gece saatlerinde hareketli dakikalar! Bekçiler, canlı bombanın üzerine atladı - Son Dakika
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Adana'da gece saatlerinde hareketli dakikalar! Bekçiler, canlı bombanın üzerine atladı

07.04.2022 00:25

Adana'da gece saatlerinde hareketli anlar yaşandı. Bir şahsın üzerinde canlı bomba düzeneği olduğunu fark eden bekçiler, canlarını hiçe sayarak şahsın üzerine atladı. Bekçilerin yerinde müdahalesi sayesinde, şahıs etkisiz hale getirilerek polislere teslim edildi. Özel Harekat Polisleri ise acil olarak bölgeye intikal ederek güvenlik önlemi aldı.

Seyhan ilçesine bağlı Sarıyakup Mahallesi'nde devriye görevi yapan çarşı ve mahalle bekçileri, Ö.B isimli bir kişinin üzerinde bomba düzeneği olduğunu fark etti. Bunun üzerine bekçiler canlarını hiçe sayıp şüphelinin üzerine atlayarak yakaladı. Bekçiler yakaladıkları Ö.B'ye ters kelepçe takarak etkisiz hale getirdi.

Adana'da gece saatlerinde hareketli dakikalar! Bekçiler, canlı bombanın üzerine atladı

VATANDAŞLAR, BÖLGEDEN UZAKLAŞTIRILDI

Bekçilerin telsiz anonsunun ardından bölgeye, terör, bomba imha, özel harekat ve çok sayıda asayiş ekibi sevk edildi. Bölgeye gelen asayiş ekipleri araç megafonlarından anons yaparak bölgedeki vatandaşları uzaklaştırdı.

Adana'da gece saatlerinde hareketli dakikalar! Bekçiler, canlı bombanın üzerine atladı

ÖZEL HAREKAT TİMLERİ DEVREDE

Özel Harekat Timleri ise olası bir saldırıya karşılık çevrede uzun namlulu silahlarıyla yoğun güvenlik önlemi aldı. Bomba imha uzmanları şüpheli Ö.B'in üzerinde bulunan bomba düzeneğini incelediğinde patlayıcı madde olmadığını belirledi. Terör ekiplerince gözaltına alınan Ö.B emniyete götürüldü. Olayla ilgili detaylı şekilde soruşturma devam ediyor.

Adana'da gece saatlerinde hareketli dakikalar! Bekçiler, canlı bombanın üzerine atladı
Adana'da gece saatlerinde hareketli dakikalar! Bekçiler, canlı bombanın üzerine atladı
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Seyhan, Terör, Adana, Bomba, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Adana'da gece saatlerinde hareketli dakikalar! Bekçiler, canlı bombanın üzerine atladı - Son Dakika


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