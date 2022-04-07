Adana'da canlı bomba paniği - Son Dakika
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Adana'da canlı bomba paniği

07.04.2022 09:37
Adana'da canlı bomba paniği

Adana'da devriye gezen çarşı ve mahalle bekçileri bir kişinin üzerinde bomba düzeneği görmesi üzerine canlarını hiçe sayarak şüphelinin üzerine atlayarak etkisiz hale getirdi.

Adana'da devriye gezen çarşı ve mahalle bekçileri bir kişinin üzerinde bomba düzeneği görmesi üzerine canlarını hiçe sayarak şüphelinin üzerine atlayarak etkisiz hale getirdi. Bölgeye gelen bomba imha uzmanları şüphelinin üzerindekinin bomba düzeneği olduğunu belirlerken üzerinde patlayıcı olmadığını tespit etti. Şüpheli terör ekiplerince gözaltına alındı.

Olay, Seyhan ilçesine bağlı Sarıyakup Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, bölgede devriye görevi yapan çarşı ve mahalle bekçileri, Ö.B isimli bir kişinin üzerinde bomba düzeneği olduğunu fark etti. Bunun üzerine bekçiler canlarını hiçe sayıp şüphelinin üzerine atlayarak yakaladı. Bekçiler yakaladıkları Ö.B'ye ters kelepçe takarak etkisiz hale getirdi.

Bekçilerin telsiz anonsunun ardından bölgeye, terör, bomba imha, özel harekat ve çok sayıda asayiş ekibi sevk edildi. Bölgeye gelen asayiş ekipleri araç megafonlarından anons yaparak bölgedeki vatandaşları uzaklaştırdı.

Özel Harekat Timleri ise olası bir saldırıya karşılık çevrede uzun namlulu silahlarıyla yoğun güvenlik önlemi aldı. Bomba imha uzmanları şüpheli Ö.B'in üzerinde bulunan bomba düzeneğini incelediğinde patlayıcı madde olmadığını belirledi.

Terör ekiplerince gözaltına alınan Ö.B emniyete götürüldü.

Olayla ilgili detaylı şekilde soruşturma devam ediyor.

(Süleyman Cenk İdaye-İHA)

Adana'da canlı bomba paniği
Adana'da canlı bomba paniği
Adana'da canlı bomba paniği
Adana'da canlı bomba paniği

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Seyhan, Terör, Adana, Bomba, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Adana'da canlı bomba paniği - Son Dakika


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