Çantalarında uyuşturucu bulunan iki kadın yolcu tutuklandı - Son Dakika

Adana'da, şehirler arası yolcu otobüsünde çantalarında 1 kilo 56 gram esrar ele geçirilen iki kadın tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Diyarbakır'dan İstanbul'a giden bir yolcu otobüsünü şüphe üzerine kent merkezinde durdurdu.
Narkotik dedektör köpeği desteğiyle otobüste yapılan aramada, kadın yolcular R.O. ve S.H'nin çantalarından birer pakette 1 kilo 56 gram esrar ele geçirildi.
Gözaltına alınan R.O. (19) ve S.H'nin (21) para karşılığında uyuşturucuyu taşıdıkları iddia edildi.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen iki şüpheli çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Kaynak: AA
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