Adana'da çantasında 1 kilo 320 gram esrar bulunan kişi tutuklandı - Son Dakika

Adana'da polis ekiplerince çantasında 1 kilo 320 gram esrar ele geçirilen zanlı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu taşıdığını belirlediği Ş.S'yi (45) takibe aldı.
Ekipler, şüphelinin bindiği aracı Tarsus-Adana- Gaziantep (TAG) Otoyolu İncirlik Park Alanı kontrol noktasında durdurarak arama yaptı.
Zanlının sırt çantasını inceleyen ekipler, 4 pakette 1 kilo 320 gram esrar buldu.
Bunun üzerine Ş.S. gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Kaynak: AA
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