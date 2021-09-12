Üye Girişi
Çantasında 2 kilo 100 gram esrar ele geçirilen yolcu tutuklandı - Son Dakika

Çantasında 2 kilo 100 gram esrar ele geçirilen yolcu tutuklandı

12.09.2021 09:58

Adana'da otobüste yapılan aramalarda çantasında uyuşturucu madde ele geçirilen yolcu cezaevine gönderildi.

Adana'da otobüste yapılan aramalarda çantasında uyuşturucu madde ele geçirilen yolcu cezaevine gönderildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında şehirler arası yolcu otobüsünü durdurup narkotik dedektör köpeğiyle arama yaptı. Köpeğin, bir yolcunun koltuğunun altındaki çantaya tepki vermesi üzerine yapılan incelemede, 4 pakette 2 kilo 100 gram esrar bulundu.

Polis, çantasında uyuşturucu çıkan yolcuyu gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Çantasında 2 kilo 100 gram esrar ele geçirilen yolcu tutuklandı
Çantasında 2 kilo 100 gram esrar ele geçirilen yolcu tutuklandı
Çantasında 2 kilo 100 gram esrar ele geçirilen yolcu tutuklandı
Çantasında 2 kilo 100 gram esrar ele geçirilen yolcu tutuklandı
Çantasında 2 kilo 100 gram esrar ele geçirilen yolcu tutuklandı

Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu, Esrar, Adana, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Çantasında 2 kilo 100 gram esrar ele geçirilen yolcu tutuklandı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

İndirim yapmadığı için tezgahtara kolonya şişesi ile saldırmak istedi 11:12 İndirim yapmadığı için tezgahtara kolonya şişesi ile saldırmak istedi Hızı 108 kilometreyi bulan Chanthu Tayfunu için yetkililer alarm verdi 10:54 Hızı 108 kilometreyi bulan Chanthu Tayfunu için yetkililer alarm verdi Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, 10:45 Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, "Daha ağır olacak" diyerek uyardı: Hem grip hem de korona aynı anda vücutta bulunabilir
Türk Telekom adıyla vatandaşları arayan 0850'li hat işletmecilerine ceza kesildi 10:24 Türk Telekom adıyla vatandaşları arayan 0850'li hat işletmecilerine ceza kesildi Mehmet Erdem ile nikah masasına oturan Vildan Atasever iki aylık hamile 10:04 Mehmet Erdem ile nikah masasına oturan Vildan Atasever iki aylık hamile Demet Özdemir'den iddialı pozlar! Sütyensiz fotoğraflarını paylaştı 09:13 Demet Özdemir'den iddialı pozlar! Sütyensiz fotoğraflarını paylaştı
Anket sonuçlarında MHP damgası! Seçmenlerin yüzde 35.6'sı AK Parti ile ittifaktan memnun değil 09:01 Anket sonuçlarında MHP damgası! Seçmenlerin yüzde 35.6'sı AK Parti ile ittifaktan memnun değil Lig maçındaki HES kodu hilesi turnikede sona erdi 08:55 Lig maçındaki HES kodu hilesi turnikede sona erdi

Son Dakika Haberleri
11:13 55 yaşındaki Yıldız Tilbe'nin karın kasları dikkat çekti
11:12 İndirim yapmadığı için tezgahtara kolonya şişesi ile saldırmak istedi
10:55 Günde bir tane yapılabilen el emeği yorganların tanesi bin 500 liradan satılıyor
10:53 Hızı 108 kilometreyi bulan Chanthu Tayfunu için yetkililer alarm verdi
10:51 Erling Haaland, Leverkusen maçında 2 gol 1 asist yaptıktan sonra Beşiktaş maçı öncesi 'Elhamdülillah' paylaşımı
10:35 Sulama kanalına düşen aracın içinde bulunan iki genç için ekipler seferber oldu
10:32 Eski takım arkadaşı Josef'in performansını yorumlayan Volkan Demirel: Bizdeyken böyle değildi
10:23 Türk Telekom adıyla vatandaşları arayan 0850'li hat işletmecilerine ceza kesildi
10:12 Direnişin lideri Emrullah Salih'in kardeşi Ruhullah Azizi'nin öldürüldüğü iddia edildi
10:04 Mehmet Erdem ile nikah masasına oturan Vildan Atasever iki aylık hamile
55 yaşındaki Yıldız Tilbe'nin karın kasları dikkat çekti 55 yaşındaki Yıldız Tilbe'nin karın kasları dikkat çekti         
11:13
Günde bir tane yapılabilen el emeği yorganların tanesi bin 500 liradan satılıyor Günde bir tane yapılabilen el emeği yorganların tanesi bin 500 liradan satılıyor         
10:55
Erling Haaland, Leverkusen maçında 2 gol 1 asist yaptıktan sonra Beşiktaş maçı öncesi 'Elhamdülillah' paylaşımı Erling Haaland, Leverkusen maçında 2 gol 1 asist yaptıktan sonra Beşiktaş maçı öncesi 'Elhamdülillah' paylaşımı         
10:51
Eski takım arkadaşı Josef'in performansını yorumlayan Volkan Demirel: Bizdeyken böyle değildi Eski takım arkadaşı Josef'in performansını yorumlayan Volkan Demirel: Bizdeyken böyle değildi         
10:32
Direnişin lideri Emrullah Salih'in kardeşi Ruhullah Azizi'nin öldürüldüğü iddia edildi Direnişin lideri Emrullah Salih'in kardeşi Ruhullah Azizi'nin öldürüldüğü iddia edildi         
10:13
Saldırganlar çiftlik bastı, 11 el ateş edip çiftlik sahibini ve büyükbaş hayvanları öldürmüşler Saldırganlar çiftlik bastı, 11 el ateş edip çiftlik sahibini ve büyükbaş hayvanları öldürmüşler         
09:38
Aşı karşıtı mitinginde arbede yaşandı! Tepki gösteren bir vatandaşı tartakladılar Aşı karşıtı mitinginde arbede yaşandı! Tepki gösteren bir vatandaşı tartakladılar         
09:05
Ormandaki cansız bedenin yanında bulunan tüfek ve çuval dikkat çekti Ormandaki cansız bedenin yanında bulunan tüfek ve çuval dikkat çekti         
08:58
Parasızlıktan sokaklarda yatıp kalkıyordu! Genç kadın, sattığı fotoğraflar sayesinde şimdi bir servet sahibi Parasızlıktan sokaklarda yatıp kalkıyordu! Genç kadın, sattığı fotoğraflar sayesinde şimdi bir servet sahibi         
00:21
Gezmeye çıkan iki gencin ayağına demir meteoridi takıldı! İncelemeden çıkan sonuçla havaya uçtular Gezmeye çıkan iki gencin ayağına demir meteoridi takıldı! İncelemeden çıkan sonuçla havaya uçtular         
21:48
Sapık müdür yardımcısına tepki yağıyor! Kız öğrencilerini yaşlı erkeklerle cinsel ilişkiye zorlamış Sapık müdür yardımcısına tepki yağıyor! Kız öğrencilerini yaşlı erkeklerle cinsel ilişkiye zorlamış         
20:08
Bilim dünyası bu olayı konuşuyor! 500 milyon yıl önce yaşayan yaratığın kafası kıyıya vurdu Bilim dünyası bu olayı konuşuyor! 500 milyon yıl önce yaşayan yaratığın kafası kıyıya vurdu         
19:45
Sevgilisi tarafından başka bir kadınla basılan adam ilginç bir plan yaptı! Anbean kamerada Sevgilisi tarafından başka bir kadınla basılan adam ilginç bir plan yaptı! Anbean kamerada         
15:40
İmamoğlu, bozulan otobüslerle ilgili suskunluğunu bozdu! Top şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan'da İmamoğlu, bozulan otobüslerle ilgili suskunluğunu bozdu! Top şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan'da         
15:18
Falaka görüntüleri ortaya çıkan kargo çalışanının eşi konuştu: Zaman zaman beni de yatırdı, diğer kadınlardan haberim yoktu Falaka görüntüleri ortaya çıkan kargo çalışanının eşi konuştu: Zaman zaman beni de yatırdı, diğer kadınlardan haberim yoktu         
14:26
Erdoğan 350 milyon liralık tesisin açılışını yaptı Kahramanmaraş'ın 'altın çağı'nı başlıyor Erdoğan 350 milyon liralık tesisin açılışını yaptı Kahramanmaraş'ın 'altın çağı'nı başlıyor         
14:13
Dürümcü Emmi'nin sahibi Dürümcü Emmi'nin sahibi "8 bin 400 liraya çalışacak eleman bulamıyorum" demişti, gerçek çok başkaymış         
13:59
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.09.2021 11:21:37. #1.11#
SON DAKİKA: Çantasında 2 kilo 100 gram esrar ele geçirilen yolcu tutuklandı - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement