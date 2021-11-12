Adana'da çarpıştıktan sonra boş sulama kanalına düşen iki araçtaki 3 kişi yaralandı - Son Dakika

Adana'nın Kozan ilçesinde çarpıştıktan sonra boş sulama kanalına düşen iki araçtaki 3 kişi yaralandı.

Çanaklı Mahallesi'nde Ramazan Tayyip Mutlu (19) yönetimindeki 01 TF 142 plakalı hafif ticari araç ile Enver Oğulbalı yönetimindeki 67 TA 700 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan iki araç da sulama kanalına düştü.

Araçta sıkışan sürücü Enver ile eşi Günay Oğulbalı Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı CANKUR ekipleri tarafından çıkarıldı.

Oğulbalı çifti ile yaralı şoför Mutlu, 112 Acil Servis ekiplerince Kozan Devlet Hastanesine kaldırıldı.