Adana'da çatı akması nedeniyle esnafa kılıçla saldırdılar! Yaralı esnaf, saldırganlardan birini tüfekle vurdu - Son Dakika
Üye Girişi

Adana'da çatı akması nedeniyle esnafa kılıçla saldırdılar! Yaralı esnaf, saldırganlardan birini tüfekle vurdu

25.09.2022 11:19

Kozan'da 2 kişi, çatı akması nedeniyle tartıştıkları esnafın iş yerini bastı. Saldırganlar, iş yeri sahibini dışarı çağırıp önce tokat attı. Saldırganlardan biri eline geçirdiği kılıçla esnafı yaraladı. İş yeri sahibinin av tüfeğiyle ateş açması sonucu saldırganlardan biri yaralandı. Dehşet anları, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

23 Eylül Cuma günü Adana'nın Kozan ilçesinde meydana gelen olayda, iddiaya göre, iş yerinin çatısından dükkanına su aktığı gerekçesiyle D.E., komşuları A.D. ve M.D. ile telefonda tartıştı. Tartışma sonrası M.D. ve A.D. esnaf D.E.'nin kapısına gelerek sokağa çağırdı. Saldırganlar esnaf D.E.'yi kolundan tutup tokatladı, ardından ellerine geçirdikleri kılıçla yaraladı.

AV TÜFEĞİ İLE ATEŞ AÇTI

İş yeri çalışanının panikle iş yerine kaçtı. Kılıçla yaralanan esnaf D.E.'nin av tüfeğini ateşlemesi ile A.D. ayağından yaralandı. Kılıçla dükkan camlarına vuran ve ardından taşla kıran M.D. ise kayıplara karıştı. İş yeri sahibinin av tüfeğiyle ateş açması sonucu saldırganlardan biri yaralandı. O anlar, iş yerinin güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Çatı akması nedeniyle çıkan tartışmada kılıç ve silahlar çekildi

ATEŞ AÇAN ESNAF TUTUKLANDI

Ayağından av tüfeği saçması ile yaralanan A.D. Kozan Devlet Hastanesindeki ilk müdahalesinin ardından Adana'ya sevk edildi. Olayla ilgili gözaltına alınan esnaf D.E. çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. M.D.'yi arama çalışmaları sürüyor.

Çatı akması nedeniyle çıkan tartışmada kılıç ve silahlar çekildi
YORUMLAR
500
Adana'da husumetli olduğu arkadaşını vuran genç: Beni dövdüğü için sıktım Adana'da husumetli olduğu arkadaşını vuran genç: Beni dövdüğü için sıktım ARKADAŞINI UZUN NAMLULU TÜFEKLE VURDU, 'BENİ DÖVDÜĞÜ İÇİN SIKTIM' DEDİ ARKADAŞINI UZUN NAMLULU TÜFEKLE VURDU, 'BENİ DÖVDÜĞÜ İÇİN SIKTIM' DEDİ
Kaynak: İHA

Eylül, Kozan, Adana, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Adana'da çatı akması nedeniyle esnafa kılıçla saldırdılar! Yaralı esnaf, saldırganlardan birini tüfekle vurdu - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
11:19 Adana'da çatı akması nedeniyle esnafa kılıçla saldırdılar! Yaralı esnaf, saldırganlardan birini tüfekle vurdu
10:48 Atina'dan tehlikeli provokasyon! Yunanistan'ın Adalar'a yaptığı yasa dışı zırhlı araç sevkiyatı İHA'larla görüntülendi
10:37 Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Putin'in nükleer silahlarını kullanacağı durumu açıkladı
10:28 Adana'da husumetli olduğu arkadaşını vuran genç: Beni dövdüğü için sıktım
10:18 Elon Musk İran rejimine karşı! Protestocuların organize olması için Starlink uydusu ülkede aktifleştirildi
10:03 Adana'da taksiciler elektrikli bisikleti süren genç adamı hunharca darp etti
10:00 "Putin'in bu askerlerle vay haline" Rusya'da seferberlik ilanı sonrası orduya katılmak isteyen bir genç ayakta bile duramadı
09:59 Oyuncu Kubilay Aka ile sosyal medya fenomeni Danla Bilic sarmaş dolaş
09:36 İstanbul'da iki aile arasında yaşanan kız isteme tartışmasında kan döküldü! Satırla yaralananlar var
09:34 SGK'dan sözleşmeli personel ilanı! İşte başvuru tarihi ve alım sayısı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.09.2022 11:32:40. #1.12#
SON DAKİKA: Adana'da çatı akması nedeniyle esnafa kılıçla saldırdılar! Yaralı esnaf, saldırganlardan birini tüfekle vurdu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement