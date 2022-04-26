Adana'da çekici sürücüsünü bıçakla yaralayan iki zanlıya dava açıldı - Son Dakika
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Adana'da çekici sürücüsünü bıçakla yaralayan iki zanlıya dava açıldı

26.04.2022 12:44
Adana'da çekici sürücüsünü bıçakla yaralayan iki zanlıya dava açıldı

Adana'da yolunu kestikleri çekici sürücüsünü bıçakla yaralayan tutuklu iki sanığın her biri hakkında 19 yıl 5 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Adana'da yolunu kestikleri çekici sürücüsünü bıçakla yaralayan tutuklu iki sanığın her biri hakkında 19 yıl 5 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

"Birden fazla kişi tarafından gece vakti silahla yağma" ve "kasten yaralama" suçlamasıyla tutuklanan A.Y. ve B.T. hakkında yürütülen soruşturma kapsamında 19 yıl 5 aya kadar hapis cezası talebiyle hazırlanan iddianame, 12. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, olay tarihinde müşteki İ.Y'nin çekici ile aldığı yükü merkez Sarıçam ilçesi Suluca Mahallesi'ndeki bir depoya bırakırken zanlılar A.Y. ve B.T. tarafından yolunun kesildiği, aracın kapılarını açarak müştekiden zorla para istedikleri, İ.Y'nin bunu kabul etmemesi ve direnmesi üzerine bıçakla saldırıp BTM ile giderilemeyecek şekilde kolundan ve bacağından yaraladıkları anlatıldı.

İddianamedeki ifadelerinde haklarındaki suçlamaları kabul etmeyen tutuklu sanıklar A.Y. ve B.T'nin müştekiye ait doktor raporu, teşhis tutanağı, olay görgü ve tespit tutanağı da dikkate alınarak, "Birden fazla kişi tarafından gece vakti silahla yağma" ve "kasten yaralama" suçlarından 19 yıl 5 aya kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

Tutuklu sanıkların yargılanmasına ilerleyen günlerde başlanacak.

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Kaynak: AA

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