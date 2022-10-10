Son dakika haberleri... Adana'da 'İBB cenaze nakil aracı' ibareli minibüsten 144 kilo esrar çıktı

ADANA'da, uygulama noktasında durdurulan ve üzerinde 'İstanbul Büyükşehir Belediyesi cenaze nakil aracı' ibaresi bulunan minibüste, 24 kilosu esrar tozu olmak üzere 144 kilo 550 gram esrar ele geçirildi; 3 kişi de gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) otoyolunda Mersin yönüne giden, üzerinde 'İstanbul Büyükşehir Belediyesi şehirler arası cenaze nakil aracı' ibaresi olan minibüsü şüphe üzerine İncirlik polis uygulama noktasında durdurdu. Ekipler, aracın cenaze taşıma bölümünde, narkotik polis köpeği 'Oscar' ile arama yaptı. 'Oscar'ın tepki vermesi üzerine araçtaki detaylı incelemede 24 kilosu esrar tozu olmak üzere 144 kilo 550 gram esrar ele geçirildi. Sürücü Bünyamin S. (45) ile yanındaki Ersin E. (44), gözaltına alındı. Şüphelilerin, İstanbul'dan Diyarbakır'a cenaze götürdüğü; dönüşte de esrarların araca yüklendiği kaydedildi. Şüphelilerle bağlantılı olduğu saptanan H.K. de Diyarbakır'da yakalandı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.