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Adana'da cep telefonu gasbına 8 yıl 9 ay hapis cezası - Son Dakika

Adana'da cep telefonu gasbına 8 yıl 9 ay hapis cezası

17.02.2022 11:04
Adana'da cep telefonu gasbına 8 yıl 9 ay hapis cezası

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde bıçakla tehditte bulunduğu kişinin cep telefonunu gasbeden sanığa 8 yıl 9 ay hapis cezası verildi.

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde bıçakla tehditte bulunduğu kişinin cep telefonunu gasbeden sanığa 8 yıl 9 ay hapis cezası verildi.

Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya, tutuklu sanık K.K. ile avukatı katıldı.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında, sanığın merkez Seyhan ilçesi Dağlıoğlu Mahallesi'nde sokakta yürüdüğü sırada L.A'nın karşısına çıktığını ve bıçakla tehditte bulunduğu mağdurun cep telefonunu gasbettiğini belirterek K.K'nin "silahla yağma" suçundan cezalandırılmasını istedi.

Sanık K.K. iddiaların gerçek dışı olduğunu ileri sürerek, tahliye ve beraat talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, "silahla yağma" suçundan 8 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırdığı sanık K.K'nin tutukluluk halinin devamına karar verdi.

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Dağlıoğlu Mahallesi, Cumhuriyet, Seyhan, Adana, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Adana'da cep telefonu gasbına 8 yıl 9 ay hapis cezası - Son Dakika


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SON DAKİKA: Adana'da cep telefonu gasbına 8 yıl 9 ay hapis cezası - Son Dakika
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