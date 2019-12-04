Son Dakika Haberleri: Adana'da cesedi bulunan kadın Hatay'da toprağa verildi
Son Dakika Güncel Adana'da cesedi bulunan kadın Hatay'da toprağa verildi - Son Dakika

Adana'da cesedi bulunan kadın Hatay'da toprağa verildi

6 saat önce

Adana'da bir evde cesedi bulunan kadın Hatay'ın Dörtyol ilçesinde toprağa verildi.

Adana'da cesedi bulunan kadın Hatay'da toprağa verildi, System.String[]

Adana'da bir evde cesedi bulunan kadın Hatay'ın Dörtyol ilçesinde toprağa verildi.

Dörtyol Devlet Hastanesi morgundan yakınları tarafından alınan Leyla Kolukısa'ın cenazesi Yeşil Mahalle Merkez Mezarlığına getirildi.

Burada kılınan namazın ardından cenaze toprağa verildi.

Olay

Adana'nın Seyhan ilçesinde tek katkı evden silah sesi gelmesi üzerine olay yerine giden ekipler, Yakup Erdem ve Leyla Kolukısa'nın cesediyle karşılaşmış, Kolukısa'nın cenazesi yakınları tarafından Adana Adli Tıp Kurumu morgundan teslim alınmıştı.

Dörtyol, Hatay, Adana, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 12:40 Kaynak: AA
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