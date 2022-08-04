TEHLİKENİN SINIRLARINI ZORLADILAR; O ANLAR KAMERADA - Son Dakika
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TEHLİKENİN SINIRLARINI ZORLADILAR; O ANLAR KAMERADA

04.08.2022 10:17

ADANA'da, çeşitli noktalarda trafik güvenliğini tehlikeye sokanlar, kameralara yansıdı.

ADANA'da, çeşitli noktalarda trafik güvenliğini tehlikeye sokanlar, kameralara yansıdı. Kapısı açık otomobili kullanan sürücü ile motosiklet üzerinde motosikletle giden kişi, görüntülerde yer aldı.

Turgut Özal Bulvarı'nda sürücü kapısı açık olarak otomobilin tavanında yolculuk eden kişi, trafik güvenliğini tehlikeye soktu. Yine aynı güzergahta motosikleti ile kilometrelerce tek teker ilerleyen çocuk da tehlikeye aldırış etmedi. Öğretmenler Bulvarı'nda ilerleyen motosikletlinin arkasındaki kişi ise başka motosikleti kucağına yerleştirerek yolculuk etti. İkili, kendilerini görüntüleyenlere gülerek, yola devam etti. Tehlikenin sınırlarını zorlayan kişiler, cep telefonu ve güvenlik kameralarına yansıdı. Polis ekipleri, trafiği tehlikeye sokan kişileri yakalamak için çalışma başlattı.

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Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel TEHLİKENİN SINIRLARINI ZORLADILAR; O ANLAR KAMERADA - Son Dakika

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