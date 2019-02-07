Son Dakika Haberleri: Adana'da Çete Operasyonu: 29 Gözaltı

Adana'da Çete Operasyonu: 29 Gözaltı

16 dakika önce

ADANA'da polis, 'çıkar amaçlı suç örgütüne' yönelik düzenlediği operasyonda 29 kişiyi gözaltına aldı.

Adana'da Çete Operasyonu: 29 Gözaltı, System.String[]
ADANA'da polis, 'çıkar amaçlı suç örgütüne' yönelik düzenlediği operasyonda 29 kişiyi gözaltına aldı. 

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Adana İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 'Çıkar amaçlı suç örgütü kurmak ve yönetmek' 'Suç örgütüne üye olmak', 'Kasten yaralama', 'Ev ve işyeri kurşunlanması', 'Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', 'Uyuşturucu madde ticareti yapma', '6136 sayılı yasaya muhalefet' suçlarını işlediği iddia edilen kişilerin bulunduğu 42 adrese şafak operasyonu düzenledi. 44 kişi hakkında yakalama emri bulunan operasyonlarda  29 şüpheli gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında, 2014 yılından bu yana kentte meydana gelen bir kısım yaralama, tehdit, uyuşturucu ticareti gibi eylemlere katıldığı iddia edilen şüpheliler sorgulanmak üzere Adana Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Polisin, hakkında gözaltı kararı bulunan 15 şüpheliyi yakalama çalışmalarının sürdüğü açıklandı.

- Adana

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 10:41 Kaynak: DHA

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