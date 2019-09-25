Son Dakika Haberleri: Adana'da çevik kuvvet polislerini taşıyan araca bombalı saldırı
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Adana'da çevik kuvvet polislerini taşıyan araca bombalı saldırı

19 dakika önce

Adana'nın Yüreğir ilçesinde polis otobüsünün geçişi sırasında patlama oldu.

Adana'nın Yüreğir ilçesinde polis otobüsünün geçişi sırasında patlama oldu. Patlama olduğu ihbarı üzerine bölgeye polis ve ambulanslar sevk edildi

Adana'da çevik kuvvet polislerini taşıyan araca bombalı saldırı

Yüreğir, Polis, Adana, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 08:42 
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Adana'da çevik kuvvet polisine saldırı sonrası olay yerinden ilk görüntüler
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