Adana'da çevik kuvvet polislerini taşıyan araca bombalı saldırı
19 dakika önce
Adana'nın Yüreğir ilçesinde polis otobüsünün geçişi sırasında patlama oldu.
Adana'nın Yüreğir ilçesinde polis otobüsünün geçişi sırasında patlama oldu. Patlama olduğu ihbarı üzerine bölgeye polis ve ambulanslar sevk edildi
Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 08:42
Adana'da çevik kuvvet polisine saldırı sonrası olay yerinden ilk görüntüler Son Dakika: Adana'da polisleri taşıyan otobüse bombalı saldırı: 5 yaralı Son dakika: Adana Valisi Demirtaş: Saldırıda 1 polis memuru ile 4 kişi hafif yaralandı ABD Başkanı Trump'ın azledilmesi için ilk adım atıldı