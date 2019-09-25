Adana'da çevik kuvvet polislerini taşıyan otobüsün geçişi sırasında patlama )
1 saat önce
ADANA'DA ÇEVİK KUVVET POLİSLERİNİ TAŞIYAN OTOBÜSÜN GEÇİŞİ SIRASINDA PATLAMA (( detaylar))
Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 09:21 Kaynak: DHA
ADANA'DA ÇEVİK KUVVET POLİSLERİNİ TAŞIYAN OTOBÜSÜN GEÇİŞİ SIRASINDA PATLAMA (( detaylar))
Adana'da çevik kuvvet polisine saldırı sonrası olay yerinden ilk görüntüler Adana'da polisleri taşıyan otobüse bombalı saldırı: 5 yaralı Adana Valisi Demirtaş: Saldırıda 1 polis memuru ile 4 kişi hafif yaralandı Adana'da polis aracına düzenlenen bombalı saldırı anı kamerada