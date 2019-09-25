Son Dakika Haberleri: Adana'da çevik kuvvet polislerini taşıyan otobüsün geçişi sırasında patlama )
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Adana'da çevik kuvvet polislerini taşıyan otobüsün geçişi sırasında patlama )

1 saat önce

ADANA'DA ÇEVİK KUVVET POLİSLERİNİ TAŞIYAN OTOBÜSÜN GEÇİŞİ SIRASINDA PATLAMA (( detaylar))

ADANA'DA ÇEVİK KUVVET POLİSLERİNİ TAŞIYAN OTOBÜSÜN GEÇİŞİ SIRASINDA PATLAMA (( detaylar))

Adana'da çevik kuvvet polislerini taşıyan otobüsün geçişi sırasında patlama )

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 09:21 Kaynak: DHA
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Adana'da çevik kuvvet polisine saldırı sonrası olay yerinden ilk görüntüler
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