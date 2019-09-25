Adana'da çevik kuvvet servisine bombalı saldırı
1 saat önce
Adana'da çevik kuvvet servisine bombalı saldırı Yaralılar hastanelere kaldırıldı, çok sayıda araç zarar gördüADANA - Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde çevik kuvvet polislerini taşıyan servis aracına bombalı saldırı düzenlendi.
Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 07:51 Kaynak: İHA
Adana'da çevik kuvvet servisine bombalı saldırı
Yaralılar hastanelere kaldırıldı, çok sayıda araç zarar gördü
ADANA - Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde çevik kuvvet polislerini taşıyan servis aracına bombalı saldırı düzenlendi. Çok sayıda yaralı var.
Alınan bilgiye göre, Selahatin Eyyubi Mahallesi'de sabah 07.20'de çevik kuvvet polislerini taşıyan servis aracına bombalı saldırı düzenlendi. Saldırıda zırhlı servis aracıyla çevredeki araçlar zarar gördü.
Saldırıda yaralananlar olay yerine gelen ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırıldı.
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