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Adana'da çevik kuvvet servisine bombalı saldırı

38 dakika önce

Adana'da çevik kuvvet servisine bombalı saldırı Yaralılar hastanelere kaldırıldı, çok sayıda araç zarar gördüADANA - Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde çevik kuvvet polislerini taşıyan servis aracına bombalı saldırı düzenlendi.

Adana'da çevik kuvvet servisine bombalı saldırı

Yaralılar hastanelere kaldırıldı, çok sayıda araç zarar gördü

ADANA - Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde çevik kuvvet polislerini taşıyan servis aracına bombalı saldırı düzenlendi. Çok sayıda yaralı var.

Alınan bilgiye göre, Selahatin Eyyubi Mahallesi'de sabah 07.20'de çevik kuvvet polislerini taşıyan servis aracına bombalı saldırı düzenlendi. Saldırıda zırhlı servis aracıyla çevredeki araçlar zarar gördü.

Saldırıda yaralananlar olay yerine gelen ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Adana'da çevik kuvvet servisine bombalı saldırı

Adana, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 08:25 Kaynak: İHA
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