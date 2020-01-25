Adana'da cezaevi firarisi hükümlü durakta otobüs beklerken yakalandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Adana'da cezaevi firarisi hükümlü durakta otobüs beklerken yakalandı - Son Dakika

Adana'da cezaevi firarisi hükümlü durakta otobüs beklerken yakalandı

6 saat önce

Adana'da kesinleşmiş 22 yıl 6 ay hapis cezası bulunan cezaevi firarisi hükümlü durakta otobüs beklerken yakalandı.

Adana'da cezaevi firarisi hükümlü durakta otobüs beklerken yakalandı, System.String[]

Adana'da kesinleşmiş 22 yıl 6 ay hapis cezası bulunan cezaevi firarisi hükümlü durakta otobüs beklerken yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, "yağma, yaralama ve tehdit" suçlarından kesinleşmiş 22 yıl 6 ay hapis cezası bulunan açık cezaevi firarisi Hakan Kalan'ın (36) yakalanması için çalışma başlattı.

Ekipler, firari hükümlüyü merkez Seyhan ilçesi Mithatpaşa Mahallesi'nde durakta otobüs beklerken yakaladı.

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Emniyet Müdürlüğü, Adana, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 09:56 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Deprem sonrası hasar oluşan Adıyaman Cezaevi boşaltılıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Elazığ'da katıldığı cenaze namazında gözyaşlarına hakim olamadı Depremin yaşattığı panik ve korku anı kamerada Son dakika: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, deprem bölgesine gitti

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.01.2020 16:21:13. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Adana'da cezaevi firarisi hükümlü durakta otobüs beklerken yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]