Adana'da cezaevi firarisi hükümlü durakta otobüs beklerken yakalandı - Son Dakika

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Adana'da cezaevi firarisi hükümlü durakta otobüs beklerken yakalandı
6 saat önce
Adana'da kesinleşmiş 22 yıl 6 ay hapis cezası bulunan cezaevi firarisi hükümlü durakta otobüs beklerken yakalandı.
Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 10:18 Kaynak: AA
Adana'da kesinleşmiş 22 yıl 6 ay hapis cezası bulunan cezaevi firarisi hükümlü durakta otobüs beklerken yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, "yağma, yaralama ve tehdit" suçlarından kesinleşmiş 22 yıl 6 ay hapis cezası bulunan açık cezaevi firarisi Hakan Kalan'ın (36) yakalanması için çalışma başlattı.
Ekipler, firari hükümlüyü merkez Seyhan ilçesi Mithatpaşa Mahallesi'nde durakta otobüs beklerken yakaladı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
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