Son Dakika Haberleri: Adana'da Cezaevi Otoparkından Hırsızlık

Adana'da Cezaevi Otoparkından Hırsızlık

52 dakika önce

Adana E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu otoparkında bulunan iki otomobilden toplamda 30 bin 300 lira ve 3 cep telefonu çaldığı iddia edilen edilen iki şüpheliden biri tutuklandı.

Adana'da Cezaevi Otoparkından Hırsızlık, System.String[]
Adana E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu otoparkında bulunan iki otomobilden toplamda 30 bin 300 lira ve 3 cep telefonu çaldığı iddia edilen edilen iki şüpheliden biri tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Kürkçüler Mahallesi'ndeki cezaevinin otoparkında park halinde bulunan iki otomobilden 30 bin 300 lira ile 3 cep telefonu çalınması üzerine çalışma başlattı.

Cezaevinin güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, dikkati çekmemek için üç çocuğu ve eşiyle birlikte otoparka gelen Haydar A'nın (45) kontrol ettiği otomobillerden para ve cep telefonlarını alarak uzaklaştığını tespit etti.

Zanlı Haydar A. ile eşi düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Haydar A. tutuklandı, eşi serbest bırakıldı.

Bu arada, otomobilinden hırsızlık yapılan bir kadının da olaydan kısa süre önce zanlının bir çocuğunu sevip, ona simit verdiği öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.02.2019 12:25 Kaynak: AA

Adana, 3. Sayfa
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