Adana'da cezaevinden tahliyeler başladı - Son Dakika
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Adana'da cezaevinden tahliyeler başladı

6 saat önce

TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda kabul edilen infaz düzenlemesine ilişkin kanunun, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmesinin ardından Adana E Tipi Kapalı Cezaevi'nden tahliyeler başladı.

Adana'da cezaevinden tahliyeler başladı, System.String[]

TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda kabul edilen infaz düzenlemesine ilişkin kanunun, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmesinin ardından Adana E Tipi Kapalı Cezaevi'nden tahliyeler başladı.

İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkez Sarıçam ilçesindeki Adana E Tipi Kapalı Cezavi'ne giden yollarda güvenlik noktaları oluşurdu. Bu noktalardan kontrollü geçişlere izin verildi. Çoğu Adana Büyükşehir Belediyesi'ne ait çok sayıda otobüs cezaevi yerleşkesine hareket etti. Koronavirüs salgını nedeniyle ölem alan ve maske takan yüzlerce hükümlü, otobüslere bindirilerek cezaevinden ayrıldı. Bir hükümlü otobüsün penceresinden, "Mutluyum. Cumhurbaşkanıma teşekkür ediyorum. Umarım tüm arkadaşlarım çıkar" dedi.Jandarma ve polis ekiplerinin çevresinde yoğun güvenlik önlemleri aldığı Adana E Tipi Kapalı Cezaevi'nden tahliyelerin sürdüğü öğrenildi.

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Adana, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.04.2020 10:49 Kaynak: DHA

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