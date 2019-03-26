Son Dakika Haberleri: Adana'da Çiftçilere "Sarı Pas" Uyarısı

Adana'da Çiftçilere "Sarı Pas" Uyarısı

1 saat önce

Adana'da çiftçilere sarı pas hastalığına karşı dikkatli olmaları konusunda uyarı yapıldı.

Adana'da Çiftçilere
Adana'da çiftçilere sarı pas hastalığına karşı dikkatli olmaları konusunda uyarı yapıldı.

Adana Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürlüğü teknik elemanları tarafından hububat alanlarında yapılan kontrollerde, sarı pas hastalığı görüldüğü belirtildi.

Adana'da 2019 yılı iklim koşullarının oldukça yağışlı geçtiği hatırlatılan açıklamada, buğdayın yetişme sezonu boyunca sık sık yağmur yağmasının yanı sıra, sıcaklıkların da hastalıklar lehine uygun gitmeye başlamasının sarı pas hastalığı başta olmak üzere Septoria yaprak leke hastalığı ve külleme gibi mantar kökenli hastalıklarda artışlara neden olduğu kaydedildi.

Üreticilerin meteorolojik koşulları da dikkatli takip ederek, ruhsatlı bitki koruma ürünleri ile kimyasal mücadele yapmaları gerektiği vurgulanan açıklamada, "Mücadelede geç kalınması durumunda buğday kalitesi ve verimde düşüklüğe neden olacaktır. Üreticilerimiz kimyasal mücadele yaparken alet kalibrasyonunu iyi yapmaları gerekmektedir. Aksi takdirde kullanılan bitki koruma ürünü tarlaya uygun dozda düşmeyeceği için istenen başarı sağlanamaz" denildi. - ADANA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 05:14 Kaynak: İHA

Adana, Ekonomi
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