Adana'da çiftçilerin yaktığı anız havayı zehirliyor - Son Dakika

ADANA'da, çok sayıda çiftçinin yeni ekim yapmak için tarlada anız yakması sonucu kentteki hava kirliliği arttı. Anız yakımı sonucu havanın kirlenmesinin yanı sıra toprağın veriminin de kaybolduğunu belirten Adana Çevre Mühendisler Odası Başkanı Kenan Doğan, "Kentte partikül sınır değeri aşıldı. Anız yakımı havaya daha fazla zehir karışmasına neden oluyor" dedi.

Çukurova'nın zengin tarım alanlarına sahip kentlerinden Adana'da sıcak yaz günlerinin gelmesiyle birlikte birçok tarlada çiftçilerin yaktığı anızdan dolayı duman yükselirken itfaiye ekipleri de gün içinde birçok ihbara giderek anız yangınlarına müdahale ediyor. TMMOB Çevre Mühendisleri Odası tarafından 2020 Mayıs ayında yayınlanan Türkiye 2019 Hava Kirliliği Raporu'nda tüm kentlerde hava kirliliği sorununun yaşandığı belirtildi. Hava kirliliğinin en yoğun olduğu kentlerin ? Bursa, Adana, Ankara, İstanbul, Iğdır, Şırnak, Muş, Manisa, Kahramanmaraş, Karabük, Çanakkale, Denizli, Zonguldak, Edirne- Keşan ve Şanlıurfa olduğu belirtildi.