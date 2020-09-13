Adana'da çiftçilerin yaktığı anız havayı zehirliyor - Son Dakika

Adana'da çiftçilerin yaktığı anız havayı zehirliyor

ADANA'da, çok sayıda çiftçinin yeni ekim yapmak için tarlada anız yakması sonucu kentteki hava kirliliği arttı.

Adana'da çiftçilerin yaktığı anız havayı zehirliyor, System.String[]

ADANA'da, çok sayıda çiftçinin yeni ekim yapmak için tarlada anız yakması sonucu kentteki hava kirliliği arttı. Anız yakımı sonucu havanın kirlenmesinin yanı sıra toprağın veriminin de kaybolduğunu belirten Adana Çevre Mühendisler Odası Başkanı Kenan Doğan, "Kentte partikül sınır değeri aşıldı. Anız yakımı havaya daha fazla zehir karışmasına neden oluyor" dedi.

Çukurova'nın zengin tarım alanlarına sahip kentlerinden Adana'da sıcak yaz günlerinin gelmesiyle birlikte birçok tarlada çiftçilerin yaktığı anızdan dolayı duman yükselirken itfaiye ekipleri de gün içinde birçok ihbara giderek anız yangınlarına müdahale ediyor. TMMOB Çevre Mühendisleri Odası tarafından 2020 Mayıs ayında yayınlanan Türkiye 2019 Hava Kirliliği Raporu'nda tüm kentlerde hava kirliliği sorununun yaşandığı belirtildi. Hava kirliliğinin en yoğun olduğu kentlerin ? Bursa, Adana, Ankara, İstanbul, Iğdır, Şırnak, Muş, Manisa, Kahramanmaraş, Karabük, Çanakkale, Denizli, Zonguldak, Edirne- Keşan ve Şanlıurfa olduğu belirtildi.

'PENCERE- KAPI AÇAMAZ HALE GELDİK'Üreticinin maliyeti azaltmak amacıyla yaktığı anızın tam tersine yakılmaz ise uzun vadede toprağa verim katarak zenginleştireceğini belirten Adana Çevre Mühendisleri Odası Başkanı Kenan Doğan, özellikle yaz aylarında kentte neredeyse her noktadan anız dumanı yükseldiğini söyledi. Bu durumun büyük bir çevre sorunu olduğunu kaydeden Doğan, "Özellikle oluşan dumanla birlikte kentimizde yıllardır insanlar yaz aylarında anız yangınlarının yarattığı olumsuzluklara maruz kalıyorlar. Artık kapı, pencere açamaz hale geldik. Hem toprağa hem insana zarar veren bu faaliyet bir an önce son bulmalı ve yeni çözümler sunulmalıdır" dedi.'CEZALAR CAYDIRICI DEĞİL'2019 yılının Haziran, Temmuz ve Ağustos aylarında yoğun bir hava kirliliği yaşandığına dikkat çeken Doğan, kentin 54 gün boyunca partikül maddede sınır değeri aştığını dile getirdi. Yaz- kış ayırmaksızın insanların bu tür sebeplerden dolayı zehir soluduğunu ifade eden Doğan, cezaların caydırıcı olmadığını hatırlattı. Çözümün yerel yönetimler bazında başlaması gerektiğine dikkat çeken Doğan, "İlgili kurum ve kuruluşlarca çiftçilerimize bilgilendirme toplantıları yapılması gerekir. Eminim ki çiftçilerimiz bu eğitim sonunda anızdan vazgeçecektir. Sonuç alınamaz ise verilen cezanın artırılması şarttır. Dekar başına 74 lira yeterli bir ceza değildir" diye konuştu.GÜNDE 30'A YAKIN ANIZ İHBARIYaz mevsiminin özellikle itfaiye erleri için anız yangını mevsimi olduğunu söyleyen Adana İtfaiye Daire Başkanı Nihat Sarraf ise bu dönemde günde yaklaşık 30'a yakın anız yangını ihbarı aldıklarını kaydetti. Her gelen ihbarı dikkate alarak önemli bir sorun olan anız yangınlarına müdahalede bulunduklarını vurgulayan Sarraf, "Bu yangınlar sadece yakanın toprağına değil etraftaki diğer bahçe ya da tarlalara da zarar verebiliyor. Maalesef Adana'da Ağustos ayında başlayan anız yangını 3-4 ay kadar devam ediyor. Bu konu hakkında birçok defa uyarılarda bulunmamıza rağmen maalesef vatandaşlarımız anız yakmaktan vazgeçmiyor" dedi.

Hava Kirliliği, Adana, Ekim, Anız, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.09.2020 09:13 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Adana'da çiftçilerin yaktığı anız havayı zehirliyor - Son Dakika

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