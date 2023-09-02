Cezaevinden yeni çıkan adama çocuklarının gözü önünde kurşun yağdırdılar - Son Dakika

Cezaevinden yeni çıkan adama çocuklarının gözü önünde kurşun yağdırdılar

Son Güncelleme: 02.09.2023 13:21

Adana'da kaldırımda eşi ve çocuklarının yanında telefonla konuşan İbrahim Taşkıran isimli şahıs, yanına motosikletle yaklaşan kişilerin silahlı saldırısına uğradı. Cezaevinden yeni çıktığı öğrenilen Taşkıran olay yerinde yaşamını yitirirken saldırı anı güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Adana'da bir süre önce cezaevinden çıkan İbrahim Taşkıran'ın (42) çocuklarının yanında kasklı şüphelinin çifte tabancalı saldırısında hayatını kaybettiği anlar, güvenlik kameralarına yansıdı. Taşkıran'ın bir süre önce sosyal medya hesabından, 'Artık bu mahallede silahsız gezmek istiyorum ama hiç güvenli değil' paylaşımı yaptığı ortaya çıktı.

KURŞUN YAĞDIRDILAR

Dün gece yarısı sıralarında, Yüreğir ilçesi 19 Mayıs Mahallesi Çukurova Caddesi'nde meydana gelen olayda kaldırımda eşi ve çocuklarının yanında telefonla konuşan, otomobil alım-satımıyla uğraşan İbrahim Taşkıran'ın yanına motosikletle 2 kişi yaklaştı. Motosikletten inen yüzü maskeli kişi, 2 elindeki tabancalarla Taşkıran'a kurşun yağdırdı.

KANLAR İÇİNDE YERE YIĞILDI

Can havliyle bir iş yerine sığınan Taşkıran, kanlar içinde yere yığıldı. Silahlı saldırgan yaya olarak ara sokaklara kaçarken, diğer şüpheli ise motosikletle bölgeden uzaklaştı. Çevredekilerin çağırdığı ambulansla hastaneye kaldırılan İbrahim Taşkıran, kurtarılamadı. Taşkıran'ın cesedi, otopsi için morga kaldırıldı.

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GÜVENLİK KAMERASI KAYITTAYDI

Polis ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Taşkıran'ın eşi ve çocuklarının da panik yaşadığı saldırı anı, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

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SOSYAL MEDYA HESABINDAN PAYLAŞIMLAR

Öte yandan, Taşkıran'ın bir süre önce cezaevinden çıktığı ve sosyal medya hesabından sık sık husumetlilerine yönelik imalı paylaşımlar yaptığı ortaya çıktı. İbrahim Taşkıran'ın bazı paylaşımlarında, mahallede silahlı saldırılarda ölen yakınlarına yer verdiği görüldü. Silahlı fotoğraflarını da paylaşan Taşkıran'ın, 'Artık bu mahallede silahsız gezmek istiyorum ama hiç güvenli değil. Resmen asayiş çökmüş. Herkesin belinde bir tabanca olmuş 4 bin 500 TL. Mermi bedava. Kimden istesen verirler' yazdığı görüldü.

Kaynak: DHA

Adana Yüregir, Suç, Sosyal Medya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Cezaevinden yeni çıkan adama çocuklarının gözü önünde kurşun yağdırdılar - Son Dakika


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SON DAKİKA: Cezaevinden yeni çıkan adama çocuklarının gözü önünde kurşun yağdırdılar - Son Dakika
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