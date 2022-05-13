Adana'da çifte yasak aşk intiharı: Erkek kurtuldu, kadın boğuldu - Son Dakika
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Adana'da çifte yasak aşk intiharı: Erkek kurtuldu, kadın boğuldu

13.05.2022 07:50

Adana'da akıl almaz bir olay yaşandı. İki sevgili Çatalan Köprüsünden Seyhan Baraj Gölü'ne atlayarak intihar etti. Olayda kadın ölürken erkek şahıs kurtarıldı. Kurtarılan kişi yasak aşk yaşadıkları için intihar ettiklerini ifade etti.

Çukurova ilçesine bağlı Çatalan Batı Köprüsünde iddiaya göre Tuncay K. ve sevgilisi Sonay T. otomobil ile köprüye geldi. Bir süre sonra ikili birlikte köprü üzerinden Seyhan Baraj Gölü'ne atladı. Çevredeki vatandaşlar olayı polis, sağlık ve itfaiye ekiplerine bildirdi.

"YASAK AŞK YÜZÜNDEN ATLADIK"

Bunun üzerine bölgeye sualtı polisi, asayiş ekibi, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis, Sonay T'in hareketsiz yattığını görürken Tuncay K'ın ise yardım istediğini gördü. Bunun üzerine polis can simidi atarak Tuncay K'ın su üzerinde kalmasını sağladı. Su içerisinde bulunan Tuncay K. gazetecilerin neden birlikte atladınız sorusuna, "Yasak aşk yüzünden atladık, rezil olduk" cevabını verdi.

KADIN ÖLDÜ

İtfaiye ekipleri Tuncay K'yı sudan çıkartarak ambulansa bindirildi. Tuncay K., Çukurova Devlet Hastanesine kaldırıldı. Su içerisinde cansız bedeni bulunan Sonay T. ise sualtı polisi tarafından çıkarıldı. Sonay T.'in cesedi otopsisi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

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KÖPRÜDEN GÖLE ATLADILAR; ERKEK KURTULDU, KADIN ÖLDÜ KÖPRÜDEN GÖLE ATLADILAR; ERKEK KURTULDU, KADIN ÖLDÜ Adana'da su seviyesi yükselen baraj gölünün kenarındaki kafeleri su bastı Adana'da su seviyesi yükselen baraj gölünün kenarındaki kafeleri su bastı

Seyhan Baraj Gölü, Yasak aşk, Polis, Adana, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Adana'da çifte yasak aşk intiharı: Erkek kurtuldu, kadın boğuldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Adana'da çifte yasak aşk intiharı: Erkek kurtuldu, kadın boğuldu - Son Dakika
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