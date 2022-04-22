Adana'da çiftin öldürülmesiyle ilgili iki sanığa ikişer kez ağırlaştırılmış müebbet - Son Dakika

Adana'da karı kocanın evlerinde başlarından vurularak öldürülmesiyle ilgili yargılanan tutuklu iki sanığa ikişer kez ağırlaştırılmış müebbet ve 12'şer yıl hapis cezası verildi.

Adana 7. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya sanıklar Oğuzhan Ü. ve yeğeni Alperen Ü. ile müştekiler ve taraf avukatları katıldı.

Esas hakkındaki mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, dosya kapsamındaki delil durumu dikkate alınarak sanıklar Oğuzhan Ü. ve yeğeni Alperen Ü'nün "tasarlayarak kasten öldürme" ve "nitelikli yağma" suçundan cezalandırılmalarına karar verilmesi yönünde görüş sundu.

Sanıklar, olay nedeniyle pişman olduklarını belirterek, tahliye ve beraat talep etti.

Öldürülen Elif (64) ve Mehmet Fevzi Atay (69) çiftinin çocukları ise sanıkların cezalandırılmasını istedi.

Mahkeme heyeti, sanıklar Oğuzhan Ü. ve yeğeni Alperen Ü'yü "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ikişer kez ağırlaştırılmış müebbet, "nitelikli yağma" suçundan da 12'şer yıl hapis cezasına çarptırdı.

Heyet, sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verdi.

Olay

Karaisalı ilçesinde geçen yıl 22 Mart'ta Elif ve Mehmet Fevzi Atay'dan haber alamayan yakınları, durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirmiş, ekipler evdeki çifti başlarından vurularak öldürülmüş halde bulmuştu. Cinayetle ilgili tutuklanan Oğuzhan Ü. ve yeğeni Alperen Ü. hakkında ikişer kez ağırlaştırılmış müebbet ve 30'ar yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.

Emekli öğretmen Elif Atay'ın eski öğrencisi olduğu öğrenilen zanlılardan birinin, eve 6 altın bileziği çalmak için girdiği iddia edilmişti.