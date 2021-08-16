Adana'da çiftlik evinden hırsızlık yaptığı iddia edilen şüpheli yakalandı - Son Dakika

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde bir çiftlik evinden hırsızlık yaptığı iddia edilen şüpheli yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şubesi ekipleri, Düzce Mahallesi'ndeki bir çiftlik evinde ev eşyalarının çalınması olayı ile ilgili çalışma başlattı.

Yapılan araştırmada, hırsızlık olayının gerçekleştiği gün plakaları sökülmüş bir aracın bölgede bulunan yakıt istasyonundan yakıt aldığı ve detaylı araştırma yapılarak aracın plakası ile olay failinin M.G.K. olduğu tespit edildi.

Doğankent Mahallesi'nde gözaltına alınan şüpheli M.G.K'nin evinde yapılan aramada 1 ruhsatsız tabanca ve bu tabancaya ait 41 mermi ele geçirildi.