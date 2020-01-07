Adana'da çığ: 1 ölü, 2 yaralı, 1 kayıp (1) - Son Dakika
Son Dakika Güncel Adana'da çığ: 1 ölü, 2 yaralı, 1 kayıp (1) - Son Dakika

Adana'da çığ: 1 ölü, 2 yaralı, 1 kayıp (1)

38 dakika önce

ADANA'nın Pozantı ilçesinde krom ocağının bulunduğu mevkiide yoğun kar yağışı nedeniyle çığ düştü.

Adana'da çığ: 1 ölü, 2 yaralı, 1 kayıp (1), System.String[]

ADANA'nın Pozantı ilçesinde krom ocağının bulunduğu mevkiide yoğun kar yağışı nedeniyle çığ düştü. Adana Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre çığda 1 kişinin öldüğü, 2 kişinin yaralandığı ve 1 kişinin de kaybolduğu bildirildi.

Yoğun kar yağışının yaşamı güçleştirdiği Pozantı'da akşam saatmlerinde çığ felaketi yaşandı. Çamlıbel Mahallesi Çatalsınır mevkiinde bulunan krom ocağı yakınlarında yoğun kar yağışı nedeniyle çığ düştü. İhbar üzerine bölgeye jandarma, AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Valilik'ten yapılan açıklamda "Çığ düşmesi sonucunda ilk belirlemelere göre; 1 vatandaşımız hayatını kaybetti, 2 vatandaşımız yaralı ve 1 vatandaşımız kaybolmuştur. Bölgede Jandarma, AFAD, itfaiye ve sağlık ekiplerimiz çalışmalarını aralıksız sürdürmektedir" denildi.


Adana Valiliği, Pozantı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.01.2020 08:51 Kaynak: DHA
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