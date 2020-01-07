Adana'da çığ: 1 ölü, 2 yaralı, 1 kayıp (2)- Yeniden - Son Dakika
Son Dakika Güncel Adana'da çığ: 1 ölü, 2 yaralı, 1 kayıp (2)- Yeniden - Son Dakika

Adana'da çığ: 1 ölü, 2 yaralı, 1 kayıp (2)- Yeniden

6 saat önce

ADANA'nın Pozantı ilçesinde kar nedeniyle kapanan yolu kepçe ile açmaya çalışan yakındaki krom madeni çalışanlarının üzerine çığ düştü.

Adana'da çığ: 1 ölü, 2 yaralı, 1 kayıp (2)- Yeniden, System.String[]
ADANA'nın Pozantı ilçesinde kar nedeniyle kapanan yolu kepçe ile açmaya çalışan yakındaki krom madeni çalışanlarının üzerine çığ düştü. Çığ felaketinde 1 kişi yaşamını yitirirken, 2 kişi yaralı olarak kurtarıldı, kayıp 1 kişinin bulunması için çalışma başlatıldı.

Saat 17.30 sıralarında ilçe merkezine yaklaşık 20 kilometre uzaklıktaki Çamlıbel Mahallesi Çatalsınır mevkiindeki krom madeninde çalışan kepçe operatörü, kar nedeniyle kapanan yolu açmak için aracıyla hareket etti. Uzun süre kepçe operatöründen haber alamayan 3 iş arkadaşı da aramak için yola çıktı. Madenden kısa bir mesafe uzaklaşan işçilerin üzerine çığ düştü. Madende çalışanların müdahalesi ile çığ altında kalan işçilerden kepçe operatörü ile bir arkadaşı kısa sürede yaralı olarak kurtarılırken, bir kişinin ise cansız bedeni çıkartıldı. Bir işçiye ise ulaşılamadı.Maden çalışanlarının ihbarı üzerine bölgeye AFAD, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kar kalınlığının 40 santimetreyi aştığı bölgede ekipler hem zamanla, hem de olumsuz doğa koşulları altında kayıp işçiye ulaşabilmek için seferber oldu. Halen ulaşılamayan diğer işçinin kurtarılması için çalışmalar sürdürülüyor.


- Adana
Çamlıbel, Pozantı, Adana, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.01.2020 11:38 Kaynak: DHA
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