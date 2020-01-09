Adana'da çığ altında kalarak ölen işçilerden biri toprağa verildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Adana'da çığ altında kalarak ölen işçilerden biri toprağa verildi - Son Dakika

Adana'da çığ altında kalarak ölen işçilerden biri toprağa verildi

6 saat önce

Adana'nın Pozantı ilçesinde çığ düşmesi sonucu yaşamını yitiren iki işçiden birinin cenazesi toprağa verildi.

Adana'da çığ altında kalarak ölen işçilerden biri toprağa verildi, System.String[]

Adana'nın Pozantı ilçesinde çığ düşmesi sonucu yaşamını yitiren iki işçiden birinin cenazesi toprağa verildi.

Çamlıbel Mahallesi Çatalsınır mevkisindeki krom ocağının yakınına çığ düşmesi sonucu yaşamını yitiren işçilerden Yasin Kılıç'ın (40) cenazesi, ailesinin yaşadığı Pozantı ilçesine getirildi.

Yasin Kılıç'ın eşi Teslime Kılıç, cenazenin getirilişi sırasında tabuta yaklaşıp, "Nasıl dayanırım ben senin hasretine?" diyerek gözyaşı döktü. Cenaze, namazın ardından Çamlıbel Mahallesi mezarlığında defnedildi. Cenaze törenine, Kılıç'ın yakınlarının yanı sıra Vali Mahmut Demirtaş da katıldı.

İhmal iddiaları

Ağabey Yücel Kılıç, gazetecilere yaptığı açıklamada, kardeşinin evli, iki çocuk babası olduğunu ve son iki yıldır aynı maden ocağında çalıştığını söyledi..

İhmal olup olmadığının araştırılması için gerekli yasal girişimlerde bulunacaklarını anlatan Kılıç, şöyle konuştu:

"Karla kapanan yolu açmaya çalışan maden ocağında görevli iş makinesi sürücüsünün dönmemesi üzerine iş sahasından sorumlu mühendisin yönlendirmesiyle kardeşimin de arasında olduğu 4 kişi, operatörü aramaya çıkmış. Bu sırada çığ düşmesi sonucu kardeşim yaşamını yitirmiş. İşverenin bölgede 2-3 metre kalınlığında kar olmasına rağmen çalışanlara izin vermediğini biliyoruz. Bana göre buranın kapatılması gerekiyordu. Hava şartları normale dönene kadar çalışmanın durdurulması gerekirdi. Kardeşim boş yere öldü. İhmal var mı? Çok büyük ihmaller var, bunları araştıracağız ve gerekli mercilere başvuracağız."

Öte yandan, çığda yaşamını yitiren diğer işçi Veli Bektaş'ın cenazesi de Pozantı 80. Yıl Devlet Hastanesi morguna getirildi. Hastaneye gelen Vali Mahmut Demirtaş, Bektaş'ın yakınlarına başsağlığı diledi.

Pozantı, Adana, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.01.2020 04:50 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Adanalı esnaflar üniversite öğrencilerine yönelik ücretsiz yemek kampanyası başlattı
Atatürk'ün sohbet ettiği o küçük kız, 90 yaşında hayatını kaybetti Şehit nişanlısını, askeri kıyafetle gözyaşları içinde uğurladı: Yüzüğümü hala çıkarmadım Midibüs kaza yaptı 30 kişi yaralandı, vatandaşlar film gibi izledi

Son Dakika Haberleri
23:40 İtilaf Devletleri'ne bağlı güçlerin Gelibolu'dan tahliyesinin 104. yılı - Son Dakika
23:35 Kayseri'de 2 araç kavşakta çarpıştı: 4 yaralı - Son Dakika
23:34 ABD'den İran'a yeni yaptırımlar - Son Dakika
23:34 Meksika'daki Popocatepetl Yanardağı'nda patlama - Son Dakika
23:24 Yüksekova Ak Parti İlçe Başkanı Fatih Arslan oldu - Son Dakika
22:04 Putin, Karadeniz'de Rus donanmalarının tatbikatını izledi - Son Dakika
21:46 Son Dakika: ABD askerinin bulunduğu Balad Üssü yakınlarına roket atıldı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.1.2020 23:46:20. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Adana'da çığ altında kalarak ölen işçilerden biri toprağa verildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]