Adana'da çığ düşen bölgedeki yüksek gerilim hattı direkleri devrildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Adana'da çığ düşen bölgedeki yüksek gerilim hattı direkleri devrildi - Son Dakika

Adana'da çığ düşen bölgedeki yüksek gerilim hattı direkleri devrildi

6 saat önce

Adana'nın Pozantı ilçesinde, çığ düşmesi sonucu 1 kişinin hayatını kaybettiği, 3 kişiden 2'sinin kurtarıldığı bölgede, yüksek gerilim hattı direklerinin devrilmesi sonucu elektrik kesintisi yaşanıyor.

Adana'da çığ düşen bölgedeki yüksek gerilim hattı direkleri devrildi, System.String[]

Adana'nın Pozantı ilçesinde, çığ düşmesi sonucu 1 kişinin hayatını kaybettiği, 3 kişiden 2'sinin kurtarıldığı bölgede, yüksek gerilim hattı direklerinin devrilmesi sonucu elektrik kesintisi yaşanıyor.

Çamlıbel Mahallesi Çatalsınır mevkisindeki krom ocağının yakınına düşen çığda kaybolan bir işçiye ulaşma çalışmalarının sürdüğü bölgedeki yoğun kar, çok sayıda yüksek gerilim hattı direğinin devrilmesine neden oldu.

Yüksek gerilim hattında meydana gelen arıza, bazı yerleşim alanlarının da yer aldığı bölgede enerji kesintisine yol açtı.

Kötü hava koşulları nedeniyle ekiplerin onarım çalışması yapamadığı öğrenildi.

Pozantı, Adana, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.01.2020 04:26 Kaynak: AA
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