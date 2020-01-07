Adana'da çığ düştü: 1 ölü, 1 kayıp - Son Dakika
Son Dakika Güncel Adana'da çığ düştü: 1 ölü, 1 kayıp - Son Dakika

Adana'da çığ düştü: 1 ölü, 1 kayıp

32 dakika önce

Adana'nın Pozantı ilçesinde çığ düşmesi sonucu bir kişi hayatını kaybetti, kayıp bir kişiyi ise arama çalışmaları sürüyor.

Adana'nın Pozantı ilçesinde maden ocağına çığ düşmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı, 2 kişi de kaybolmuştu. Yetkililer kaybolan 2 kişiden 1'inin sağ olarak kurtarıldığını açıkladı.

KAYIP 2 KİŞİDEN BİRİ KURTARILDI

Edinilen bilgiye göre, saat 20.00 sıralarında Çamlıbel Mahallesi, Çatalsınır mevkisinde bir maden ocağına düşen çığ sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı, 2 kişi ise çığ altında kaldı. Adana Valiliğinden konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada kayıp 2 kişiden 1'inin sağ olarak bulunduğu diğer şahsı ise arama çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

BÖLGEYE EKİPLER SEVK EDİLDİ

Kurtarılanlardan birinin olayda yaralandığı, diğerinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Jandarma, AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri kayıp kişiyi arama çalışmalarını sürdürüyor.

Adana'da çığ düştü: 1 ölü, 1 kayıp
Çamlıbel, Pozantı, Adana, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.01.2020 08:58 Kaynak: AA
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