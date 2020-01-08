Adana'da çığda kaybolan kişiye ulaşma çalışmaları sürüyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Adana'da çığda kaybolan kişiye ulaşma çalışmaları sürüyor - Son Dakika

Adana'da çığda kaybolan kişiye ulaşma çalışmaları sürüyor

6 saat önce

Adana'nın Pozantı ilçesinde bir kişinin hayatını kaybettiği çığda kaybolan kişiye ulaşma çalışmaları devam ediyor.

Adana'da çığda kaybolan kişiye ulaşma çalışmaları sürüyor, System.String[]

Adana'nın Pozantı ilçesinde bir kişinin hayatını kaybettiği çığda kaybolan kişiye ulaşma çalışmaları devam ediyor.

Çamlıbel Mahallesi Çatalsınır mevkisindeki krom ocağının yakınına düşen ve 1 maden işçisinin hayatını kaybettiği, 3 kişiden 2'sinin kurtarıldığı çığda kaybolan bir işçiye ulaşılması için ekiplerin çalışmaları sürüyor.

Gece boyunca devam eden yoğun kar yağışı nedeniyle ilçe merkezine yaklaşık 30 kilometre uzaklıktaki bölgeye ulaşamayan ekipler, çok sayıda iş makinesiyle yol açma çalışmaları yürütüyor.

AFAD ekipleri, bölgeye ulaşmak için arazi taşıtlarının zorlandığı karla kaplı yolda amfibik türü araç kullanıyor.

Trafik polisleri de arama-kurtarma çalışmalarını olumsuz etkilememesi için sivil araçların bölgeye gidişine izin vermiyor.

"Bölgede kar yağışının yanı sıra çok kuvvetli fırtına da var"

Adana Valisi Mahmut Demirtaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bölgede 2 krom madeni bulunduğunu, çığ düşmesinin ise bu 2 maden arasında yaşandığını söyledi.

Ekiplerin bölgeye ulaşma çalışmalarının sürdüğünü aktaran Demirtaş, şöyle konuştu:

"Arkadaşlarımız ilk madene ulaştı. Bölgedeki maden ocaklarının birinde yaklaşık 15, diğerinde 50 işçi çalışıyor. Buradaki madenlerde tüm tesisler var. Bir hafif yaralımız vardı, onun durumu iyi. Bir vefat edenimiz, bir de çığ altında kaybolan işçimiz var. Ona ulaşmak için arkadaşlar bölgeye gidiyorlar. Bölgede kar yağışının yanı sıra çok kuvvetli fırtına da var. Bu yüzden arama çalışmalarına helikopter katılamıyor. Yollarda karın 1,5 metreyi bulduğu bölgeler var. İş makinelerinin zincirleri kırılıyor. Çok zorlu bir arazi ancak karadan giden ekiplerimiz ulaşacaklar inşallah."

Krom ocağının bulunduğu bölgede, kar nedeniyle kapanan yolu açmak amacıyla kepçeyle hareket eden Y.D'den iki saat haber alamayan 3 işçi, operatörü aramak için araziye çıkmıştı.

İşçiler, maden sahasından kısa bir mesafe uzaklaştıkları sırada bölgeye çığ düşmüş, 1 kişi hayatını kaybetmiş, kayıp 3 kişiden 2'si kurtarılmıştı.

Çamlıbel, Pozantı, Adana, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.01.2020 09:06 Kaynak: AA
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