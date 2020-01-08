Adana'da çığın düştüğü bölgeye ulaşan ekipler kayıp kişiyi arıyor - Son Dakika
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Adana'da çığın düştüğü bölgeye ulaşan ekipler kayıp kişiyi arıyor

6 saat önce

Adana'nın Pozantı ilçesinde, çığ düşmesi sonucu bir kişinin hayatını kaybettiği, 3 kişiden ikisinin kurtarıldığı bölgeye güçlükle ulaşan ekipler, kayıp kişiyi arama çalışması başlattı.

Adana'da çığın düştüğü bölgeye ulaşan ekipler kayıp kişiyi arıyor, System.String[]

Adana'nın Pozantı ilçesinde, çığ düşmesi sonucu bir kişinin hayatını kaybettiği, 3 kişiden ikisinin kurtarıldığı bölgeye güçlükle ulaşan ekipler, kayıp kişiyi arama çalışması başlattı.

Çamlıbel Mahallesi Çatalsınır mevkisindeki krom ocağının yakınına düşen çığın ardından ekipler, olay yerine gidebilmek için karla kaplı bölgede iş makineleriyle yol açma çalışması gerçekleştirdi.

Yolları güçlükle açarak ilerleyen ekipler, çığın düştüğü bölgeye ulaşıp alanda inceleme yaptı.

İlçe merkezine yaklaşık 30 kilometre uzaklıktaki bölgede, jandarma, AFAD, UMKE ve sağlık ekipleri ile maden işletmesindeki işçiler arama kurtarma çalışmalarına katılıyor.

"Tüm imkanlarımızı seferber ettik"

Adana Valisi Mahmut Demirtaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kayıp işçiyi arama çalışmasına katılacak ekiplerin bölgeye ulaştığını söyledi.

Yaklaşık 50 maden işçisinin de bölgeye ulaşan ekiplerin çalışmalarına destek olduğunu belirten Demirtaş, "Maden işçilerinin yanı sıra yaklaşık 50 kişilik jandarma, AFAD, UMKE ve sağlık ekibi de bölgede arama çalışması yapıyor. İnşallah kayıp işçimizi sağ salim bulmaya çalışacağız. Tüm imkanlarımızı seferber ettik. Tahmini olarak kayıp işçinin yerini belirledi arkadaşlar, o alanda çalışmalara yoğunluk vereceğiz." diye konuştu.

Krom ocağının bulunduğu bölgede, dün kar nedeniyle kapanan yolu açmak amacıyla kepçeyle hareket eden Y.D'den iki saat haber alamayan 3 işçi, operatörü aramak için araziye çıkmıştı.

İşçiler, maden sahasından kısa bir mesafe uzaklaştıkları sırada bölgeye çığ düşmüş, bir kişi hayatını kaybetmiş, kayıp 3 kişiden ikisi kurtarılmıştı.

Pozantı, Maden, Adana, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.01.2020 03:54 Kaynak: AA
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