Adana'da çıkan bıçaklı kavgada biri kadın 3 kişi yaralandı - Son Dakika

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Yılmaz S. ve Murat Y. birbirlerini bıçakla yaraladı. Kavgaya müdahale etmeye çalışan Meral T. de bıçaklandı.

Edinilen bilgiye göre, İnönü Parkı'nda Meral T. ve Murat Y. bankta oturdukları sırada yanlarına gelen Yılmaz S. ile tartışmaya başladı.

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