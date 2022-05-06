Çıkan ev yangını söndürüldü - Son Dakika

İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi
Yanan iki katlı bina
Vatandaşların bekleyişleri
İtfaiyenin ayrılması
Çıkan ev yangını söndürüldü
ADANA( AA) - Adana'da çıkan ev yangını itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Merkez Çukurova ilçesi Güzelyalı Mahallesi'ndeki iki katlı binanın teras katından alevlerin yükseldiğini görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.
Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, 2 saatlik çalışmayla yangını söndürdü.
Yangın nedeniyle evde hasar oluştu.
Kaynak: AA
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