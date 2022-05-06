Çıkan ev yangını söndürüldü - Son Dakika
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Çıkan ev yangını söndürüldü

06.05.2022 15:01

İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi Yanan iki katlı bina Vatandaşların bekleyişleri İtfaiyenin ayrılması Çıkan ev yangını söndürüldü ADANA( AA) - Adana'da çıkan ev yangını itfaiye ekiplerince söndürüldü.

İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi

Yanan iki katlı bina

Vatandaşların bekleyişleri

İtfaiyenin ayrılması

Çıkan ev yangını söndürüldü

ADANA( AA) - Adana'da çıkan ev yangını itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Merkez Çukurova ilçesi Güzelyalı Mahallesi'ndeki iki katlı binanın teras katından alevlerin yükseldiğini görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, 2 saatlik çalışmayla yangını söndürdü.

Yangın nedeniyle evde hasar oluştu.

Çıkan ev yangını söndürüldü
Çıkan ev yangını söndürüldü
Çıkan ev yangını söndürüldü
Çıkan ev yangını söndürüldü

YORUMLAR (1)
  • Dream142 TR: merhabalar güzelyalı da okuyorum ve mehtap hocamız itfayeciyi aradı ve 1 tanesi bizim camın önünden geçti mehtap hocaya tşk bence diyer itfayicelerede. Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
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Son dakika haberi | Evde çıkan yangın söndürüldü Son dakika haberi | Evde çıkan yangın söndürüldü Ev yangını büyümeden söndürüldü Ev yangını büyümeden söndürüldü

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Kaynak: AA

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