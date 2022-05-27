Adana'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı - Son Dakika
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Adana'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı

27.05.2022 14:54
Adana'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Adana'nın Kozan ilçesinde çıkan orman yangını, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

Adana'nın Kozan ilçesinde çıkan orman yangını, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

Velicanlı Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye yönlendirilen Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri helikopterle havadan, arazöz ve işçilerle de karadan alevlere müdahale etti.

Ekiplerin çalışması sonucu yangın kontrol altına alındı.

Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

Adana'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı
Adana'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı
Adana'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı
Adana'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Orman Bölge Müdürlüğü, Yangın, Kozan, Adana, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Adana'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı - Son Dakika


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