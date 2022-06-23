Pozantı Orman İşletme Müdürü Bünyamin Üçgül ve İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Mehmet Nuri Dilek de söndürme çalışmalarını takip etti.

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Pozantı'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı - Son Dakika

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