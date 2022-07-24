Adana'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı - Son Dakika
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Adana'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı

24.07.2022 02:10
Adana'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Adana'nın Kozan ilçesinde çıkan orman yangını, karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

Adana'nın Kozan ilçesinde çıkan orman yangını, karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

Turgutlu Mahallesi'ndeki ormanlık alanda çıkan yangına müdahale için Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı çok sayıda arazöz ile personel sevk edildi.

Kuvvetli rüzgar ve sarp arazi şartları nedeniyle ekiplerin zaman zaman müdahalesinin zorlaştırdığı yangın, karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

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Adana'da orman yangını çıktı! Şiddetli rüzgar alevleri harladı Adana'da orman yangını çıktı! Şiddetli rüzgar alevleri harladı Adana'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor Adana'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
Kaynak: AA

Kozan, Adana, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Adana'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Adana'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı - Son Dakika
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