İki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti

Adana'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaşamını yitirdi.
Merkez Yüreğir ilçesi Ulubatlı Hasan Mahallesi'nde bulunan parkta iki grup arasında çıkan tartışmada gruptakilerden biri karşı tarafa tabancayla ateş açtı.
Olayda M.S. göğsünden vurularak ağır yaralandı.
Ambulansla Yüreğir Devlet Hastanesine kaldırılan M.S. kurtarılamadı.
Polis, olaya karışan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.
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