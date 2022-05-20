Silahlı kavgada 1 kişi öldü - Son Dakika
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Silahlı kavgada 1 kişi öldü

20.05.2022 00:35

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti.

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, merkez Onur Mahallesi'nde iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle kavga çıktı.

Kavgada ateşlenen bir tabancadan çıkan mermi, Mesut Toprak'a isabet etti.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, Toprak'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Kaçan şüphelileri arama çalışmaları sürüyor.

Silahlı kavgada 1 kişi öldü
Silahlı kavgada 1 kişi öldü
Silahlı kavgada 1 kişi öldü
Silahlı kavgada 1 kişi öldü

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Kaynak: AA

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